El PP de Sandiás, dispuesto  a negociar un nuevo gobierno

La oposición de Sandiás, conformada por tres ediles del Partido Popular y dos del PSOE, tumbó la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos presentada por el regidor local, Felipe Traveso. Es la segunda vez en su mandato que el primer edil de Agrelsan se ve obligado a recurrir a esta fórmula para lograr aprobar un presupuesto anual y que este año ascendía a 941.566 euros. "Non sacalos adiante suporía unha paralización importante dos proxectos do Concello, e unha probable perda de subvencións", dijo el alcalde al comienzo de su intervención en el pleno extraordinario celebrado ayer. "Por parte dos grupos da oposición non se presentou ningunha proposta que puideramos chegar a consensuar", añadió.

Para el portavoz popular, José Francisco Santana, dar la confianza al alcalde limiano y, a su vez, aprobar sus presupuestos "non conlevaría unha mellora" para la situación que atraviesa el municipio. "Sempre que o goberno precisa do noso apoio para cuestións fundamentais, estamos. Nunca se perdeu ningunha subvención polos nosos rexeitamentos. Durante estes anos non se miraron grandes proxectos e, parte da veciñanza, entre a que nos atopamos, pensa que a actuación do grupo de goberno é rutinaria", dijo Santana. "Non hai iniciativas vencelladas ás políticas de vivenda, nin para fixar poboación, por eso votamos en contra".

Por su parte, el socialista Juan Manuel Quintas dijo que los vecinos de Sandiás "precisan duns presupostos feitos con outra infraestrutura, xa que os elaborados polo grupo de goberno levan ao concello a esmorecer". "Non se nos pode acusar de non presentar propostas, o que non podemos é facer nós os orzamentos", manifestó Quintas. El edil socialista leyó una batería de medidas que presentaron en su momento para el futuro de Sandiás, entre ellas, "empregar o remanente de tesourería para pagar os recibos da luz ou contratar un animador sociocultural para atender a un dos sectores máis numerosos do municipio: o da terceira idade". Para Quintas, los presupuestos elaborados para 2018 "son unha copia actualizada dos anteriores" y, además, "non aportan nada para o futuro estratéxico do Concello", dijo el socialista.

Felipe Traveso, defendió su labor al frente del gobierno local asegurando haber puesto en marcha viviendas sociales, al tiempo que se incrementaban el número de horas de ayuda a la dependencia. "Temos ideas e propostas pero non temos os orzamentos para levalas a cabo. Tivemos 40.000 euros de remanente paralizados pola oposición", dijo el regidor.