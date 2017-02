La primera salida de las pantallas anticipa muchos días de jolgorio

Sin pausa, sin tregua. Así vive Xinzo el Entroido. El sábado fue el turno de la Noite de Corredoiro, cuando las mujeres tomaron la villa. Unas pocas horas después, del Domingo Corredoiro, en la Praza Maior. Un dato importante, imposible encontrar a alguien que no fuese disfrazado. Imposible vivir el Entroido con mayor fuerza.



Las doce y media. Era la hora fijada para la primera salida de las pantallas. No defraudaron, nunca lo hacen. Corrieron calle arriba, calle abajo, haciendo sonar las vejigas. Impresionantes los bailes delante de la gente.



Aparcan el petate por unos días para tomar más fuerza. Porque desde el viernes no habrá tregua, empezando con los niños. Desfile con las charangas Nova, Achicoria y Chelos a partir de las once y media y espectáculo 'Hakuna Matata' de Troula Animación entre las seis y media y las ocho. Para la noche, Chelos y Fanfarra Káustica.



Lo que viene



Sábado de Entroido, domingo, lunes, martes, entierro de la sardina el día 1 y domingo de piñata el 5. Pantallas, orquestas y charangas. Es Xinzo de Limia.