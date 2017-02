Los productores de patata piden ‘calma' en la comarca

Los productores de patatas de A Limia se muestran preocupados por el revuelo generado en las últimas semanas por la plaga de la polilla guatemalteca. Un problema del que, de momento, la comarca permanece libre, pero que aún así les puede perjudicar de rebote: "De nada beneficia al sector que se hable tanto". Apuestan por movimientos menos "mediáticos", viendo de manera "positiva" que se convoquen charlas informativas abiertas sobre qué es, de qué manera afecta y cómo se puede prevenir la plaga. Del mismo modo, consideran "necesaria" la adopción de medidas por parte de las administraciones pertinentes para erradicar y evitar la expansión de este insecto que afecta a la patata.

En las últimas semanas se han convocado varias reuniones para abordar esta cuestión. La última de ellas fue la que tuvo lugar el pasado jueves en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Xinzo y en la que participaron técnicos de la Consellería de Medio Rural y representantes de la Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia. Por otra parte, los concellos de A Limia han presentado mociones o, incluso, convocados plenos extraordinarios, con el objetivo de instar a la Xunta de Galicia y al Gobierno Central a la adopción de medidas urgentes para conseguir la erradicación definitiva de este insecto y evitar así que se extienda fuera de las zonas delimitadas.

A Limia se mantiene, de momento, al margen del problema. Pero los productores están mostrando su preocupación por que "con todos estos movimientos puede dar la sensación de que la zona está afectada". Es el caso del productor Óscar Joga, del pueblo de Paredes (Xinzo), que considera que "debemos estar vigilantes pero tranquilos" ya que "el problema no lo tenemos aquí". En este sentido Joga confía en el factor climático para evitar que la polilla sobreviva en esta zona en el caso de que se vea afectada. "En Ourense no tenemos la misma humedad que hay en la costa de Galicia, aquí las temperaturas son más extremas", explica Joga. "Nuestro clima no es favorable a este tipo de polilla", añade.

Coincide con él Benito Rodríguez, otro productor de patata, en el sentido de que el clima evite la supervivencia del insecto en el caso de que llegue a la comarca. Rodríguez estima, por su parte, que las medidas que se están adoptando por parte de la administración a pesar de ser "positivas" resultan "ineficientes", y reclama más "efectividad" en este sentido.

Amador Díaz, también productor de patata de la comarca limianaa, considera que "a administración tardou moito en reaccionar", e solicita "que se establezan as directrices definitivas".

Medio Rural está informando a los almacenistas sobre el cuidado de la semilla

La Consellería de Medio Rural sigue trabajando en las labores de prevención e información para la erradicación de la polilla de la patata, que afecta a 31 municipios del norte de Galicia, a falta de que el Gobierno Central publique el decreto definitivo. En la nueva resolución se contemplará, previsiblemente, la prohibición de plantar tubérculo en las zonas delimitadas de Ferrolterra y A Mariña lucense en el plazo de dos años, así como una línea de ayudas para los afectados por esta problemática.

La próxima reunión que tiene prevista la directora xeral de Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, será en el transcurso de esta semana con representantes de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Femp). En esta línea varios agricultores de A Limia solicitan " una reunión informativa abierta para todos los productores y almacenistas de la comarca".

Fuentes de la consellería señalan que, entre otras medidas, se están enviando a los almacenistas de todas las zonas productoras de patata una carta informativa que incluye algunos dictámenes sobre la manipulación de la semilla de tubérculo. Se trata, según explican los almacenistas de patata, de "llevar un control de las semillas que se venden". En la zona productora de Xinzo, "es fácil controlar la semilla porque los productores compran unas 15.000 semillas cada año para plantar", explican.