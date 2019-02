El proyecto para rehabilitar la Torre de Sandiás, en marcha

La Dirección Xeral de Conservación de Patrimonio Cultural acaba de confirmar que hay contemplada, a día de hoy, una partida de 1.500 euros para redactar un proyecto que incluya los trabajos de conservación y consolidación de la Torre de O Castro, en Sandiás.

Hace apenas 15 días, la fortaleza centenaria, edificada en el siglo XI, fue objeto de la actuación de los vándalos, que realizaron varias pintadas en el entorno y en el soporte del monumento, hecho a base de rocas. Los vecinos y el alcalde de la localidad, Felipe Traveso, criticaron estas acciones, así como el estado de abandono en el que está sumida la fortaleza, y reclamaron el mismo tratamiento que el otorgado a las torres de Pena (Xinzo) y de Porqueira. Las tres conformaron, antiguamente, un sistema de vigilancia de la Lagoa de Antela y de la llanura limiana.

"A mí me confirmaron ayer la noticia desde la jefatura provincial", apuntó el alcalde de Sandiás, Felipe Traveso. "Agradezco que se tomen medidas, me he llevado una gran alegría porque estaba un poco abandonada", añadió el primer edil de la localidad, quien calificó a la Torre de O Castro como "uno de los principales reclamos turísticos del municipio".

Desde la Dirección Xeral han explicado que, en estos momentos, se procederá a encargar el proyecto y a licitarlo, ya que la nueva Ley de contratos así lo establece.

Felipe Traveso apuntó que, además de la consolidación y conservación de la edificación histórica, se procederá a dotarla de un sistema de iluminación, que ya existió hace unos años pero que acabó siendo destrozado por los vándalos. "Creo que, a partir de ahora, la Xunta se va a tomar en serio el proyecto y van a hacer una actuación bonita", opinó el regidor. "La torre bien lo merece y los vecinos también", añadió Felipe Traveso ayer lunes.