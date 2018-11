El PSOE censura las obras en el parque de O Pombal de Xinzo

Los socialistas de Xinzo tachan de "atentado ecolóxico" las obras de remodelación iniciadas recientemente en el Parque de O Pombal -popularmente conocido como Parque de A Pantalla- .

La portavoz y diputada provincial, Elvira Lama, critica que "a falta de sentido común e a caótica dinámica xeral de funcionamento do grupo de goberno local do PP" provocaron que este espacio verde de la villa presente en la actualidad una gran placa de hormigón en toda su superficie. En este sentido, pasará a estar cubierto por corcho hasta el mismo pie de las escasas especies arbóreas con las que cuenta el recinto. "A nula xestión do goberno local conservador e a súa escasa sensibilidade co medio ambiente permitiron que a empresa adxudicataria da reforma do Parque do Pombal execute a obra sen a obrigatoria supervisión por parte dos técnicos", apuntó Lama.

En opinión de los socialistas, el PP local sólo presta atención "ás súas liortas internas e conspiracións para suceder ao alcalde, mentres abandonan as necesidades reais da vila".