O PSOE critica a falta de persoal no centro de saúde de Xinzo

O PSOE de Xinzo critica a falta de persoal médico no Centro de Saúde de Xinzo, ao tempo que censura que o rexedor local e médico no PAC, Manuel Cabas, "se conforme cun lavado de cara do edificio e non reclame ao conselleiro de Sanidade maior dotación de persoal facultativo".

Dende o grupo da oposición aseguran que na capital comarcal existen demoras de ata unha semana nas citas para o médico de cabeceira, longas agardas sobre as horas establecidas para esas citas ou atrasos de dous meses para recibir atención de fisioterapia. "É incomprensible que sendo Cabas médico nese mesmo centro de saúde, ignore as demandas dos seus veciños e compañeiros de traballo e volva a Xinzo aplaudindo un simple cambio de fiestras e unha limpeza xeral", dixo Elvira Lama.