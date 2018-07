El PSOE limiano acusa al PP de no difundir los eventos locales

Para la portavoz socialista en la Corporación municipal de Xinzo, Elvira Lama, la escasa asistencia al concierto de la tomiñesa Andrea Pousa con su espectáculo "Un verso, un cantar" fue una muestra más de la incompetencia "elevada al máximo exponente" de las concejalías de Cultura y Comunicación de Xinzo y del propio gabinete informativo pagado por el ente local.

La actividad, a la que apenas asistieron unas 30 personas, tuvo lugar en la plaza Carlos Casares la noche previa a la celebración del día grande de Galicia. "Después de las fiestas de Santa Mariña que acabamos de pasar, ya para rematar nos encontramos con esto. Que se consiga traer una actuación de este nivel, patrocinada por la Xunta de Galicia, y que no sean capaces de darle la difusión que merece", censuró Lama.

La socialista acusa al gobierno local de no haber publicitado con tiempo la actuación, y de olvidarse de que "no todo el mundo tiene internet en Xinzo" provocando que fuesen muchas las personas que no se enteraron del evento. "Tendrían que haber puesto carteles por todo el pueblo. Éramos unas 40 personas y todas vecinas de la propia plaza. Me imagino la insatisfacción e impotencia de la gente que estuvo subida al escenario, dando lo mejor de sí", criticó la edil. "La concejala de comunicación, Montse Lama, no está ni se le espera ni existe, tampoco el concejal de Cultura, Carlos Gómez y el comunicador oficial, a sueldo de 1,500 euros, menos. Este gobierno roza el ridículo".