O PSOE de Xinzo critica que o grupo de goberno vete o debate sobre a caída do censo

O PSOE de Xinzo, que encabeza Elvira Lama, acusa ao grupo de goberno do PP de "ocultar a debacle demográfica e os problemas reais da localidade axitando a demagoxia barata da cadea perpetua". Dende o grupo da oposición, -do mesmo xeito que os seus compañeiros do BNG e de Xinzo Adiante- consideran que esta cuestión carece de interese á hora de falar das inquedanzas que poidan ter os limiaos.

Os populares presentaron unha moción no último pleno para a non derogación da prisión permanente revisable que foi rexeitada polos tres grupos. Os socialistas din que "é un asunto que nada ten que ver cos problemas reais dos veciños e no que o goberno local non ten competencia algunha". Elvira Lama engade que, mentres tanto, o PP local "abandona á veciñanza á súa sorte ante unha debacle demográfica histórica e unha crise galopante na actividade económica local". Ademais di que Manuel Cabas "non fixo nada por frear a sangría poboacional, nin impulsou ningunha campaña de empadroamento con medidas que premien o rexistro no padrón da vila", que pasou dos 10.358 habitantes no ano 2012 aos 9.875 na recente actualización do padrón.

"O PP de Xinzo prefire debatir cobrando cartos públicos se un señor está nunha prisión de Almería 20 ou 30 anos, no lugar de preocuparse dun veciño ou veciña que vai pechar o seu negocio o mes próximo ou dunha limiá sen emprego", di Elvira Lama, quen recorda que a "inacción e preguiza" do PP local ante os problemas sociodemográficos "só ten unha excepción, que é a dos enchufes masivos para os seus achegados".