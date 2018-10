O PSOE de Xinzo pide o arranxo da báscula da vila

O principal grupo da oposición en Xinzo, o Partido Socialista, rexistrou unha nova proposta para o seu debate no pleno do 5 de novembro. Nesta ocasión trátase da báscula pública ubicada na estrada que une a capital comarcal co municipio de Baltar e sobre a que reclaman que o Concello acometa a súa "urxente reparación".

O PSOE limiao tamén demanda que se establezan os convenios axeitados coas básculas veciñais existentes nas localidades de Lamas e Rebordachá para facerlles os arranxos necesarios e fixar prezos beneficiosos para todas as persoas que as empreguen.

Dende a oposición remarcan que este mecanismo público foi instalado durante o goberno tripartito, pero leva tres anos "abandonada sen que o PP lle preste atención algunha a pesar do necesario servizo que debería estar a ofrecer á cidadanía".

A voceira do grupo e deputada provincial, Elvira Lama, denunciou a "absoluta inoperancia do grupo de goberno, logo de todos estes anos de abandono e desidia a pesar de ser Xinzo de Limia un dos concellos máis agrícolas de toda Galicia".