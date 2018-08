O PSOE de Xinzo urxe a que se conserven os castros da vila

O PSOE de Xinzo vén de rexistrar unha moción no Concello limiao na que urxe á posta en valor dos castros da Cidá, en Morgade, e de Parada de Ribeira ante o perigo que corren ambos restos arqueolóxicos de verse afectados pola actividade humana. Os socialistas denuncian que as accións acometidas ata agora, así como o inventariado feito por parte da Xunta de Galicia, en colaboración cunha fundación privada e co Museo Arqueolóxico de Ourense, destas construccións, son insuficientes para preservar o patrimonio de "incalculable valor histórico", tal e como afimou a portavoz socialista, Elvira Lama.

"Hai uns meses tivemos coñecemento de que unha tentativa de repoboamento no monte comunal da pena, na ladeira compartida coa veciñanza de Morgade, tivo que ser paralizada por mor da falta da autorización preceptiva e porque, cando a empresa comezou os traballos, víronse afectados os muros do castro da idade de ferro, identificado nestas coordenadas e que aínda está por excavar, pese a estar inventariado pola Xunta", explicou Lama. "No caso do castro de Parada de Ribeira pasou outro tanto", engadiu. Os socialistas apuntan a que está ao carón da planta de asfaltado que unha canteira pretende poñer en marcha.