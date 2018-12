Recelo entre la clientela de Couso Galán por su cierre

El cierre por sorpresa el pasado día 13 del complejo turístico Couso Galán, en Sarreaus, generó desasosiego y temor entre los clientes, sobre todo parejas que ya tenían contratada su celebración de boda en el local y matrimonios que tenían previsto -también contratado- el banquete del bautizo y comunión de sus hijos.

El negocio hostelero cerró las puertas cancelando una boda, un bautizo y una cena de la asociación de Mulleres Rurais de Sarreaus, que tuvieron que buscar otro lugar.

Los dos primeros aún están a la espera de que les sea devuelto el dinero que depositaron de fianza. "Teníamos todo el hotel reservado, pagamos prácticamente las habitaciones y el banquete, y se comprometieron a devolver el dinero, pero aún no lo hicieron", apuntó Alfonso Guerra, que ya hace meses que había contratado el banquete del bautizo de su hijo. Este hombre reside en América y tenía prevista la celebración en esta semana.

Pero no es el único molesto, dado que buena parte de las parejas que tenían contratada su boda para el próximo verano ya comenzaron a buscar otro lugar. "Ya reservé en otro restaurante, porque no es seguro que reabran. Ningún directivo coge el teléfono y explica cuál es la situación. Esto no es responsable", apuntó uno de los novios afectados, puntualizando que espera que le devuelvan la fianza.

La mayoría de los afectados ya tienen la documentación en manos de abogados y amenazan con llevar el cierre al juzgado. "Tengo documentos que acreditan que estarían abiertos los 360 días del año. No entiendo el cierre y que nadie dé una explicación", apuntó otra afectada.

El asesor y jefe de recursos humanos de Couso Galán, Javier Hernández, asegura que el cierre es temporal, que reabrirán el 1 de marzo y cumplirán con todos los compromisos adquiridos. Reconoce que se canceló la boda, un bautizo y cena, pero se avisó a los afectados y se les devolverá el dinero.