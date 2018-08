La recolecta de patata Agria no se realizará hasta octubre

La comarca de A Limia se prepara para uno de los eventos más importantes del año, que no es otro que la recogida de patata. Después de un año especialmente duro y atípico en lo meteorológico, en el que el sector sufrió las consecuencias de las fuertes granizadas e inundaciones que obligaron, en algunos casos, a volver a sembrar fincas que ya estaban plantadas, los "pataqueiros" esperan resarcirse y gozar de una campaña, al menos, estándar. "Este ano sementamos as patacas un pouco máis tarde aínda que a Kennebec da IXP entrará no prazo, é dicir, en 20 días empezará a valer xa. En variedades como a Agria, que este ano tamén se plantou de xeito tardío e que ten un ciclo máis longo, a recollida pasará de ser a finais de setembro, a principios de outubro", explicó el presidente de la Asociación de Productores de Patata Amador Díaz.

El representante de los patateros no supo precisar, por el momento, qué volumen de producción se recogerá este año. "Hai que agardar a que o ciclo estea cumprido. Na fase final, esto é, a día de hoxe, o tubérculo é cando máis engorda. Mentres non estea totalmente seca é difícil valoralo", puntualizó Díaz.

"Fallos" en la Agria

Por otra parte, desde la agrupación de agricultores explican que en lo que respecta a la variedad Agria se produjeron algunos "fallos". "Pode haber fincas ás que lles falte un 20 por cento da planta pola auga, e iso lóxicamente vai a repercutir nunha merma da producción, pero ata que non estean completamente secas eu non daría nin tan sequera unha estimación", dijo Amador Díaz.

Sobre los daños causados por el mildiu, el también productor aseguró que la incidencia no fue alarmante. "Si que se deu algo de mildio pero foi o normal e penso que, ao final, non será algo que incida na propia producción. A día de hoxe, as temperaturas que temos de cara ao secado da pataca son fundamentais para combater o mildio. O tempo está maravilloso de cara a que a pataca cumpra o ciclo sen ningún problema", manifestó el presidente de la asociación. "No que atinxe ás inclemencias meteorolóxicas déronse máis cando as plantas estaban nacendo e o único que fixeron foi retrasar a data da semente, pero nada máis", añade.

El cereal de primavera, con retraso

El cereal de invierno ya se recogió, en su totalidad, en la comarca limiana. La campaña en este sentido fue, según los propios productores del entorno, "un desastre", pues se sufrieron importantes pérdidas de entre un 45 y un 50 por ciento. En lo que respecta a la recolecta del cereal de primavera, ésta sufrirá otro retraso, que podría posponer la campaña entre 15 y 20 días. En esas fechas comenzará la recogida "fuerte" en la zona de la Laguna de Antela, lugar en el que se suele plantar más del 80 por ciento del grano que se destina a hacer pan. "Esperamos, aún con esta demora, una buena cosecha de cereal", puntualizó Amador Díaz. "El de invierno fue ya mucho más complicado. Las fuertes trombas de agua caídas en momentos puntuales de los meses previos al verano lo fastidió bastante e, incluso, hubo fincas que ya ni siquiera se llegaron ya a segar", añade el también productor limiano y responsable de "Patatas Ama". En lo que respecta a la patata Kennebec -variedad amparada por la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Pataca de Galicia-, la recogida comenzará a mediados de septiembre. "Es probable que haya una merma en aquellas zonas en las que ha faltado planta, pero esperamos que se dé una cosecha normal, es decir, 40 toneladas de Agria y 35 toneladas de Kennebec".