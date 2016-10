Sandiás, en alerta por el 'Piloto'

La tranquilidad ha vuelto a medias a Sandiás después de una semana en la que la paz de este municipio de A Limia se vio alterada por las informaciones que indicaban que Pedro Dias “el Piloto”, el hombre más buscado en Portugal a raíz de que matara de un disparo a un agente de la GNR, a un conductor y dejara heridas de bala a otras tres personas, estaba también siendo buscado en las comarcas ourensanas próximas a la “raia”. El escepticismo inicial se fue volviendo temor a raíz de la información que publicaba La Región de que diversas personas aseguraraban haberlo visto en Xinzo, Sandiás y en el mismo Ourense. Más de uno comentaba que sentía miedo e incluso hubo quien comenzó a guardar el coche en el garaje por temor a que Dias se lo robara, tal y como se sospecha que hizo en Portugal. Mientras el alcalde del municipio, Felipe Traveso, se mostraba cauto y animaba a hacer vida normal.



Las andanzas del “Piloto” comenzaron a ser objeto de tertulia entre quienes esperaban el coche del pan o el pescado, se encontraban haciendo la “ruta del colesterol” o acudían al bar a tomar café o jugar la partida, después de que fueran difundidas y las recogieran las cadenas de televisión, que apostaban sus cámaras frente al bar Estanco de Sandiás, entrevistando tanto al dueño del local, José Nogueiras, como a los camareros Erlis Álvarez y Kevin Nogueiras con conexiones en directo, principalmente las portuguesas, puesto que para ellos era la noticia del día.

Sin demasiado miedo

Manolo Gómez, el panadero de Sandiás, afirmaba que no había notado demasiado miedo en su clientela con la aparición del fugitivo, aunque si confirmó que algunas personas habían tomado más precauciones de las habituales, estando atentas a los ladridos de los perros y al paso de vehículos. “A historia é que o final puxo Sandiás no mapa”, remarca. José María Manso, uno de sus clientes, comentaba: “Eu dudo moito que andivera por aquí, o máis normal é que buscase sitios con moita xente donde é máis fácil pasar desapercibido” y, lanzándole una sonrisa al panadero antes de despedirse añadía: “Sandiás estaba mellor no mapa se fora porque tocara a lotería”.



El epicentro de la noticia, el bar Estanco, situado en el centro del pueblo, al pie de la N-525, que diariamente registra un importante ir y venir de clientes, se vio asediado en los últimos días por los canales de televisión, principalmente portugueses. “Xa te estás convertindo en toda una estrela internacional, non paras de sair na televisión”, le comentan con sorna a Erlis , cuya imagen aparecía también en los periódicos digitales portugueses. Su compañero Kevin se lamentaba: “Xa estou farto de contar a misma historia, e ademáis, cada vez que me piden que faga declaracións, os clientes saen espantados do local, naide quere que o colla a cámara”, asegura.



Entre la clientela habitual están Mario Feijóo, que cada día acude a comprar La Región, y tomar café acompañado de Tito Dios. Para Mario “o tipo sabe moverse ben e tampouco sería de estranar que alguén o estea axudando e siga agochado en Portugal”. Aquí Tito, con un guiño y en plan socarrón, apuntando con el dedo señalaba: “Pois se o enganchan hai pum, pum”.



Sentados a su lado en una mesa, Felisindo Gómez y su esposa, que cada día también acuden a comprar el periódico y tomar un café, tercian en la conversación. “Miedo no hay porque no creo que aquí hiciera nada”, dice Felisindo.



José Nogueiras, el dueño, al que de broma también le dicen que su local ya es famoso en toda España y Portugal, asegura que publicidad gratis si que le han hecho “pero non creo que veñan a pé feito a pedir aquí una consumición”. Finalmente hace una reflexión y comenta: “Cando saíron as fotos no periódico La Región e comenzaron a dicir alguns que era el, (as gravacións) xa estaban borradas. Unha mágoa, pois gustaríame saber se era realmente o tal”, indica.

“DABA VOLTERETAS POLA PISTA POLIDEPORTIVA”

La supuesta estancia de Pedro Dias en Sandiás tuvo un nuevo episodio en el pueblo de Couso de Limia, distante un kilómetro de la capitalidad del municipio y salió a relucir en una conversación que mantenían varias personas en la farmacia que regenta María José Veiga. Tanto ella como la auxiliar Encarna Feijóo aseguraban no sentir miedo del “Piloto” pero “non se sabe como pode actuar”. Encarna relata que puede que no fuera él, pero varias personas de Couso le habían comentado que se habían cruzado por las inmediaciones del área recreativa con un hombre que hablaba portugués, bien preparado, pues andaba corriendo por las pistas. Asegura que de lo que habían comentado, lo que más le había llamado la atención era que “daba volteretas pola pista polideportiva”