Sandiás sella 12 puntos de vertidos incontrolados

Sandiás clausuró esta semana 12 puntos de vertidos incontrolados ilegales gracias a una actuación promovida desde el Consistorio y para la que se contó con la colaboración de la Unión Europea y el Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. Es la primera intervención de estas características que se realiza desde el Consistorio con Felipe Traveso como regidor.

Este descontrol en materia de residuos afectaba, especialmente, al entorno de las areneras, tal y como aseguró el alcalde de la localidad.

El objetivo de estos trabajos será dejar todo limpio, acondicionado y libre de basura, para lo que se pide la colaboración y concienciación ciudadana.

Por otra parte, desde el Consistorio recuerdan que existen puntos limpios en los ayuntamientos limítrofes de Vilar de Santos -inaugurado el año pasado- y Xinzo de Limia, en los que se recogen todo tipo de basura, muebles, restos de obra, sofás o colchones.

Por este motivo y, a partir de esta semana, todos los desechos que se arrojen fuera de los puntos limpios serán investigados. De encontrar datos sobre la persona infractora se procederá a emitir una sanción a su nombre.

Precisamente, tras limpiar uno de esos puntos, aparecieron nuevos restos de basura, por lo que desde el concello piden civismo. "Debemos acostumarnos a facer as cousas ben e manter limpo o Concello. Non hai por qué tirar basura fóra do seu sitio", dijo el regidor.