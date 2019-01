O sector agrogandeiro solicita un plan de xestión de residuos

O conselleiro de Medio Rural, José González, realizou este venres unha visita polos puntos estratéxicos da capital da Limia e reuniuse con representantes e traballadores dos principais sectores productivos da zona: a agricultura e a gandeiría. Logo da súa visita ao Concello de Xinzo, onde foi recibido polo rexedor local, Manuel Cabas, e ás instalacións do Centro Agrogandeiro limiao -pertencente ao Inorde-, onde coñeceu de primeira o traballo diario que realizan os seus técnicos a prol da sanidade das fincas e plantacións da contorna, o representante autonómico escoitou as inquedanzas dos profesionais de ámbolos dous sectores, amparados pola asociación Adegal.

Entre as demandas e suxerencias, os traballadores do campo e das granxas solicitaron un plan integral de xestión de residuos agrogandeiros co obxectivo de mellorar as prácticas agrícolas e gandeiras e evitar as sancións e críticas sociais, polas que se amosaron preocupados. Nesta liña, subliñaron a importancia de mellorar a interacción entre a administración e os traballadores limiaos e favorecer o fluxo informativo entre ambos. Por outra banda, a portavoz de Adegal, Laura Rodríguez, tamén solicitou a limpeza das canles do río Limia, nun estado de total abandono, a prol de evitar máis contaminación e favorecer o paso da auga.

Por último, as representantes dos agricultores e gandeiros da Limia adiantaron que nas vindeiras temporadas solicitarase aos traballadores medidas como a ampliación das capacidades de almacenamento ou novas máquinas para a inxección de purín, polo que pediron liñas de axudas para evitar o peche de explotacións ante a imposibilidade de facer fronte a estas medidas.

O conselleiro recolleu o guante e anunciou a creación dun grupo de traballo específico cos agricultores e gandeiros da Limia que se reunirá antes de que acabe o mes de marzo para abordar todas estas demandas e tratar de darlles solución. José González pediu a presenza de todos os implicados nesa vindeira xuntanza.

Por outra banda, destacou o apoio da Xunta nas infraestruturas rurais, e o seu compromiso para apostar pola Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Pataca de Galicia e pola súa labor de promoción. Sobre o río Limia, asegurou que falaría con representantes da Confederación Hidrográfica.

O regadío, a falta do impacto ambiental

Outra das reivindicacións dos productores de pataca -dende hai máis de 20 anos- é a modernización dos regadíos das zonas de San Salvador de Sabucedo, Corno do Monte, Lamas Ganade e Alta Limia. José González comprometeu un investimento este ano de 4,3 millóns de euros para esta finalidade, aínda que non concretou a data da execución da obra -a falta dun dos trámites previos máis importantes, o estudio do impacto ambiental-. "Estamos nunha das despensas de Galicia, unha comarca eminentemente agrícola e gandeira e moi importante para a miña consellería", apuntou José González, na súa visita a Xinzo. "Falamos de camiños rurais que hai que rehabilitar e do regadío, do que estamos á espera de finalizar toda a avaliación ambiental para iniciar as obras dos pozos", engadiu.

O conselleiro fixo fincapé en traballar coa IXP e de avanzar na obra dos regadíos para mellorar a calidade da pataca, un producto que nos representa como limiaos e como galegos. Nesta liña, a consellería de Medio Rural traballará activamente xunto coas comunidades de regantes, os agricultores e gandeiros. Sobre a cuestión da mellora da xestión dos residuos asegurou que "nos preocupa". José González volverá a Xinzo o vindeiro 18 xaneiro para clausurar as xornadas técnicas da IXP.