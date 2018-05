El Sergas dice que no exige pago previo a agredidas sexualmente

El Sergas aseguró este martes que no se pretendió cobrar la atención sanitaria a una víctima de agresión sexual tal como aseguró una testigo que declaró bajo juramento en una vista por la tentativa de violación de una joven americana el 27 de septiembre de 2016.

La mujer, que acompañó a la víctima al centro de salud de Xinzo, aseguró que no se le dispensó atención médica gratuita; les informaron que no había convenio firmado con EEUU y que el coste sería de 200 euros. Desde Sanidade se matiza: " En ningún centro de saúde se cobra directamente ou se esixe como paso previo á atención sanitaria". En caso de no estar cubierta, se le factura a posteriori "de non ser debidamente xustificada, pero en ningún caso se rexeita súa atención ou se esixe un pago previo".