La sonrisa, idioma universal

Si hay un gesto que suprime todo tipo de barreras idiomáticas y limitaciones fisiológicas ese es, sin duda, la sonrisa. La expresión permanente de alegría de Irena Stanisic, una joven voluntaria de 22 años y procedente de Bosnia Herzegovina, es capaz de contagiar a los 12 usuarios de la Vivienda Comunitaria de Mayores que el Centro de Desenvolvemento Rural O Viso tiene en Lodoselo.

Son las 11,00 horas y, después de escuchar la misa diaria, Josefa, Felipe, Elías, Mari Carmen, Isabel, Encarnación, Estrella, José, Cristalina, Cecilia y Julio acuden a uno de los espacios del centro de Sarreaus para realizar el taller de memoria que los responsables del CDR le han programado: presentarse uno a uno y contar de dónde son y cuáles son sus aficiones. Sin embargo, la actividad de hoy es especial, pues cuenta con la presencia de Irena, que ya lleva tres meses en Lodoselo, y de Rubén Stein, que acaba de llegar procedente de Alemania. Ambos son voluntarios del programa Erasmus Plus y su labor consiste en ayudar al personal del centro en todo lo que necesiten.

"No es la primera vez que estoy en una entidad como esta, ya he estado en una similar en Sarajevo y gracias al convenio que tiene con el CDR he podido venir a Galicia", explica Irena, quien ya se defiende sin problema en castellano. "Me gusta mucho lo que estoy haciendo. En mi país estoy estudiando Psicología y aquí realizo actividades con personas mayores que complementan mi formación. También participo en la Escuela de la Naturaleza, hacemos pan, actividades con niños, paseamos en burro y cuidamos a los animales", añade.

En el poco tiempo que lleva, Irena ha logrado ganarse el cariño del personal del centro y de sus usuarios, con quienes se muestra atenta y cariñosa en todo momento. " Ha conseguido interactuar con nuestros mayores más cerrados en muy poco tiempo. En otros casos les ha llevado meses", apunta Elena Blanco, terapeuta ocupacional en O Viso. "La labor de los voluntarios en el centro es ayudarnos en todas las actividades. A mí concretamente o a Saray, la psicóloga, nos posibilitan hacer tratamientos individuales porque ellos se encargan del grupo. Bego les tutoriza algunas actividades para ayudarles con el idioma. Ponen la mesa con ellos, ayudan en la cocina si hace falta o incluso con la limpieza. Irena también está conmigo por las tardes en el curso de gimnasia de mantenimiento", añade la trabajadora.

El carácter extrovertido de Irena le lleva a presentar a su compañero Rubén, titulado universitario en Económicas, con quien convivirá durante los próximos meses en un piso en Xinzo. "Es el nuevo voluntario, va a estar con vosotros nueve meses", dice Irena.

Rubén cuenta que es la primera vez que está en España, por lo que su dominio del idioma está lejos de ser fluido. Pero, para sorpresa de todos, encuentra en Elías el traductor y el apoyo que necesita."Estiven en Alemania tres anos", dice el nonagenario. Rubén, que conoció la labor de O Viso a través de internet, quiere vivir la experiencia y aprender de los mayores.

"Aprovechamos mucho el trabajo cognitivo que conlleva enseñarle español a los voluntarios. Gracias a él trabajamos con nuestros mayores el lenguaje, la expresión, la atención y memoria", explica Elena. "Tan sólo nos limitan los problemas de audición", añade.

El cariño y las risas son protagonistas durante todo el taller. "Nuestro objetivo es que los voluntarios entiendan la idea y los principios básicos de la entidad: que las personas estén lo mejor posible, transmitirles los valores de respeto y nunca forzarles a hacer nada", apunta la terapeuta de O Viso.