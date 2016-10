Taller da Escola de Saúde en Sarreaus sobre a alimentación

A asociación Escola Rural de Saúde da Limia realizou o pasado mércores en Sarreaus un taller sobre alimentación. Baixo o nome "Es lo que comes", varias decenas de persoas acudiron á disertación impartida polo farmacéutico –con máster en dietética– Pablo García, e pola coordinadora da asociación María Dolores Rico.

O obxectivo do programa era dar a coñecer a importanci da alimentación á hora de previr enfermidades. Tamén se explicou como avaliar os riscos para a saúde en función do perímetro abdominal, do índice de masa corporal ou da tensión arterial.



A actividade formativa contou coa colaboración do Concello de Sarreaus, xunto co patrocinio de Coren e a colaboración de Nutrición Center Prieto. A Escola de Saúde Rural afirma que a acollida por parte dos ceciños de Sarreaus foi "moi boa" e que esperan "poder continnuar compartindo educación para a saúde cos veciños da comarca da Limia".



Esta Escola ten como obxectivo achegar profesionais sociosanitarios á xente e la promoción da saúde, descentralizando as actividades pola comarca.