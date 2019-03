La tradición limiana del cereal se mostrará en un documental

Los responsables del Museo da Limia de Vilar de Santos vuelven a la carga en marzo con numerosas actividades, entre ellas, dos de especial calado: una nueva edición de "Conversas na taberna" -para la que todavía se están ultimando detalles y decidiendo fecha- y la presentación del proyecto documental "O Dentón", que tendrá en A Limia, concretamente, en Sandiás, Lodoselo y Vilar de Santos parte de sus localizaciones. La pieza audiovisual, dirigida por la productora Illa Bufarda, tratará de recomponer la historia, y la tradición del cereal y del cornezuelo del centeno en la comarca limiana.La actividad tendrá lugar en la sala de la Biblioteca da Limia, entre las 18,00 horas y las 20,00 horas y estará abierta a todos los públicos.

Desde el Padroado, su vicepresidente, André Taboada, explicó la decisión de apadrinar este proyecto documental -para el que está buscando financiación mediante aportaciones particulares- debido a la tradición cerealística de la comarca. "Ademais da pataca, o trigo e o centeo sempre tiveron moito arraigo e comercialización na Limia, de feito, nos chamaban o graneiro de Galicia", apuntó el vicepresidente del museo de Vilar de Santos. "Por este motivo decidimos darlle para adiante á proposta que nos fixeron dende a productora audiovisual de presentar o seu proxecto documental aquí", añadió.

Proyecto microfinanciado

En la actualidad, la pieza audiovisual se encuentra en fase de microfinanciamiento, y sus ideólogos acaban de abrir un "crowdfunding" en goteo.org. "O proxecto céntrase no fungo do centeo, que se apañou moito na nosa comarca a partir da súa planta e que tivo, principalmente na década dos 50, unha importante comercialización" puntualizó André Taboada. "Esta iniciativa entra dentro dun ciclo de conferencias que queremos desenvolver no Museo da Limia durante toda a primavera, especialmente, durante o mes de marzo", añadió.

Del dentón, popularmente conocido en la zona como "cornicelo" o cornezuelo, en castellano, existe, todavía, "moita testemuña viva. Hai moita xente na comarca que nos fala dos seus múltiples usos", afirmó Taboada.

El hongo del centeno tuvo, desde siempre, mucha importancia en la medicina tradicional. Se llegó a emplear en partos, como método de interrupción del embarazo e, incluso, en prácticas veterinarias. "Nos anos 50, cando caeu Rusia como potencia neste senso, Galicia era unha grande productora polas súas condicións climáticas", matizó André Taboada.