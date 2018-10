Trasmiras saca peito do seu potencial no sector da biomasa

O director da Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), Ignacio Lema, visitou este martes no municipio de Trasmiras as instalacións de Atisgal do grupo Foresga, que produce e comercializa ata 50.000 toneladas ao ano de estela seca. A sociedade ten colaborado co Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia, dependente da Xunta, en diferentes proxectos de innovación. O obxectivo destas colaboracións, entre as que se atopa o plan "Incidencia dos factores ambientais e tipo de almacenaxe na calidade da estela para o seu uso como combustible" financiado pola Consellería de Medio Rural, foi mellorar o seu sistema de produción, asegurando a estela cun contido de humidade e de cinzas axeitado ás esixencias de cada cliente.

Galicia ten un elevado potencial de biomasa forestal, de feito, na comunidade córtase máis do 50 por cento de toda a madeira que se corta en España. Por este motivo, a administración autonómica puxo en marcha en 2014 a Estratexia Integral da Biomasa 2014-2020, que incentiva o consumo práctico deste combustible con fins térmicos. A Xunta busca impulsar, segundo explican, a produción de enerxías limpas a través de diversas fontes: a eólica, a fotovoltaica e a hidroeléctrica.