Un vecino de Xinzo, atrapado en su coche en plena noche de temporal

A las 22,00 horas del miércoles Protección Civil de Xinzo y Proteccion Civil de Porqueira recibieron un aviso del 112 en el que se alertaba de que un individuo de unos 50 años estaba atrapado con su coche en Xinzo, a la salida del Gadis en dirección Morgade.

Los voluntarios salieron en su búsqueda pero en un primer momento no consiguieron dar con el conductor (que se quejaba continuamente de que se estaba congelando y de que los cristales "se hundían").

Guardia Civil y Tráfico se sumaron al operativo y por el posicionamiento del móvil del individuo lograron dar con el a las 01,00 horas en el punto OU301 cerca del pueblo de Fontemoura (Porqueira).

El individuo estaba desorientado, caminando, y no reconocía que había tenido un accidente. Le hicieron el test de alcoholemia pero no llegó a los niveles necesarios para multarlo. No quiso recibir atención sanitaria y el coche fue rescatado por una grúa.