El V Mercado de Artesanía de Vilar de Santos se celebrará mañana

Vilar de Santos calienta motores para la quinta edición de su mercado de artesanía, una cita ineludible en la comarca limiana, en la que el Forno Faragullas, A Arca da Noe y el propio Concello de Vilar de Santos sacarán pecho de los productos de la localidad promoviendo numerosas actividades durante la jornada de mañana, además de una muestra que se instalará en la rúa do Forno. "Nesta edición imos a estar máis centrados nos nenos e nas nenas. Empezaremos cun curso de cestería ás 12,30 horas e continuaremos con outro de malabares pola tarde. Tamén teremos un concerto de Xoán Curel que presenta o seu proxecto da Casa do Terror", avanzó Noemí Vázquez de A Arca da Noe. "Xa temos 25 postos confirmados entre artesanía e produto local e haberá unha foliada", añadió la emprendedora.

Por su parte, el regidor local, Xan Jardón, animó a todo el público a participar en el evento. "É unha actividade xa tradicional e que está plenamente consolidada. A idea foi coincidente co que ten marcado sempre o Concello, que é poñer en valor as alternativas locais e dalas a coñecer entre a veciñanza, xente da comarca e de fóra dela", manifestó Jardón. "Enlaza co que temos feito este ano: as xornadas conmemorativas da desecación da Lagoa de Antela e co que imos a ter o vindeiro día 9 co encontro do Rural Imaxinado", añadió.