O vandalismo provoca estragos nos farois da vila de Xinzo

A Concellería de Urbanismo de Xinzo, da que é titular o edil Ricardo Sieiro, está a estudar as causas que provocan o mal funcionamento dalgunhas das farolas do centro da vila. O grupo socialista limiao, encabezado por Elvira Lama, denunciou no pleno do pasado 15 de xuño o deficiente estado de varias das luminarias do casco urbán. Neste senso, o goberno local, en colaboración coa empresa encargada do mantemento dos farois, determinaron que algúns están estragados por mor de actos vandálicos e outros, por causas descoñecidas. O Concello de Xinzo comprometeouse a reparar todos os puntos e a mantelos de xeito óptimo.