Vecinos de Sarreaus urgen resolver su falta de agua

Vecinos del núcleo de Cortegada, en Sarreaus, se quejan de los numerosos cortes en el suministro de agua que llevan sufriendo desde hace meses. Esta problemática se agudiza en los puntos más altos del pueblo, en donde algunos lugareños tienen que recurrir a llenar cubos de agua en las casas de otros vecinos o de los pozos del entorno para poder asearse o cocinar. Es el caso de Avelina, de 84 años de edad, o de otros que han tenido que echar mano de sus propios pozos a pesar de pagar los gastos del servicio municipal. "Todo el verano apenas hemos tenido agua. Nos la daban unas dos horas al día, y luego la cortaban", dice Jose Lorenzo. "Ahora empieza a haberla porque llovió y se llenó el tanque de la traída antigua, pero la que hicieron nueva o no la dan arreglado o no lo quieren hacer", añade.

El vecino asegura que los lugareños no descartan recoger firmas para que den una solución al problema. "Nos obligaron a poner contadores, incluso se apuntó que, quien no lo hiciese, sería multado con 3.000 euros. Nos encontramos con que nunca han funcionado", añade.

José Nieto también reconoce la problemática del pueblo. "Están dando auga ás mañás, sobre ás 08,00 horas, logo córtana e volven a suministrala ao mediodía e, a esa hora, pasa o mesmo, e así ata a noite, que volvemos a tela. Non sei se falta ou a cortan, a verdade", explica. "O caso é que temos o servizo para as tres comidas, digamos. Esto é habitual dende hai un par de meses. Escoitei que hai un problema no motor e que non bombea, pero non sei. Eu teño pozo e tiro do meu, pero os que teñan auga da traida teñen problemas", añade.

El regidor de Sarreaus, Gumersindo Lamas, garantizó que "nestes momentos está resolto o problema. Agora supoño que os manantiais están ben, e imos a revisar todo o sistema de suministro e bombeo para detectar onde pode haber fallos. Xa sacamos algúns motores e neso estamos".