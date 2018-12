Vilar de Santos analiza as axudas para rehabilitar novas vivendas

O rexedor de Vilar de Santos, Xan Jardón, desprazouse ata Santiago para manter unha reunión coa conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, e analizar as distintas liñas de axuda existentes para poder rehabilitar novas vivendas no Concello, entre outras, o Programa Rexurbe ou o destinado a reformar as vivendas de mestres.

Neste último caso, a conselleira destacou que, ao longo do 2019, o Instituto Galego de Vivenda e Solo dispoñerá de 1,6 millóns de euros para a posta en marcha de actuacións.

Na reunión, o alcalde da Limia tamén se interesou polas posibilidades para garantir aos colectivos mais desfavorecidos do municipio, ou que queira asentarse nel, o acceso a unha vivenda. Neste punto Vázquez destacou unha partida de 2,6 millóns nos orzamentos, 2,2 millóns do Bono Alugueiro Social e 7,6 millóns para a construcción de pisos de protección.

A conselleira de Medio Ambiente amosou a súa máxima disposición para traballar da man do goberno local para poder atender a súa demanda e lembrou que, as políticas en materia de vivenda, son unha ferramenta moi efectiva á hora de acadar a dinamización do medio rural e de fixar poboación nos concellos pequenos.