Vilar de Santos ensina ós maiores a envellecer mellor

n n n O Concello de Vilar de Santos iniciará mañá unha nova edición do seu programa de envellecemento activo orientado aos maiores do municipio, nel ofreceranse distintas actividades ao longo do ano pensando no seu benestar e entretemento. Os obradoiros adaptados desenvolveranse no Multiusos da Casa Consistorial todos os luns, martes e xoves.

No programa deseñado para o presente 2019, continuarase -en colaboración co Centro de Día- co proxecto "Saber envellecer: corpo san en mente sá" que se desenvolverá todos os luns, e incluirá andainas, memoria en movemento, bailoterapia, relaxación, xerontoximnasia, xogos cooperativos ou psicomotriciade. O obxectivo do mesmo é, segundo informaron dende o propio Concello, a prevención da dependencia, o fomento da autonomía persoal, e mantemento da saúde. Estará impartido polo equipo interdisciplinario do centro e composto por unha psicóloga, unha traballadora social, unha enfermeira, unha fisioterapeuta e unha xerocultora. Tamén se procurará que os distintos talleres sexan quen de loitar contra as dificultades propias da idade, mentres os maiores manteñen o corpo e a mente en forma.

Por outra banda, o obradoiro de ximnasia activa terá lugar, semanalmente, os martes e xoves da man dunha fisioterapeuta. Será un tipo de exercicio suave para lograr mellorar a autonomía persoal dos participantes, así como o seu benestar físico e emocional.

Moitas destas actividades levaranse a cabo, sempre que o tempo o permita, nos exteriores do Multiusos e tamén nos parques biosaudables. Haberá, neste senso, un servizo de asesoramento para que os maiores participantes empreguen de xeito correcto todos os aparatos. Durante os meses do verán ampliarase a oferta deportiva con psicomotricidade acuática na piscina municipal. Asimesmo, durante o 2019, o Consistorio colaborará co programa de termalismo social da Deputación de Ourense no que participaron 28 veciños e veciñas de mais de 50 anos e na aula Cemit de Vilar de Santos organizaranse actividades específicas para achegar as novas tecnoloxías aos maiores.

O programa de Envellecemento Activo do municipio púxose en marcha en 2009 e, en todos estes anos, participaron nel máis de 450 persoas.