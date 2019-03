Vilar de Santos saca a concurso o seu albergue rural

O Concello de Vilar de Santos vén de sacar a concurso a xestión do Albergue Rural A Escola, ubicado na rúa de Celanova do municipio. O rexedor local, Xan Jardón, explicou que recentemente rematou o contrato de concesión anterior e que, a partir deste momento e ata o vindeiro 15 de marzo, aquelas persoas interesadas en encargarse de levar este espazo poderán presentar as súas candidaturas, de xeito presencial, en dependencias municipais. A duración do contrato será de tres anos e a licitación partirá dos 1.500 euros anuais.

O albergue rural de Vilar de Santos atópase ao carón da Escola Infantil, está perfectamente equipado con habitacións individuais, liteiras, salas comúns e todo tipo de dependencias necesarias para poder recibir a turistas e visitantes.

Por outra banda, Jardón destacou as "condicións económicas vantaxosas" que se dan para xestionar este inmoble. Neste senso, asegurou que o interese para elo "é importante" xa que xa se recibiron varias solicitudes. "É un proxecto moi atractivo, con boas condicións e fácilmente xestionable", asegurou o alcalde de Vilar de Santos.

Todos os requerimentos, información adicional e clausulas poderán ser consultadas na sede electrónica do Concello. O contrato prorrogarase anualmente e de xeito automático -se non se solicita o contrario- unha vez se teñan cumprido tres anos da primeira firma, e ata un máximo de seis.

Os adxudicatarios terán que manter un contacto directo cos responsables do Concello e comunicarlles as distintas actividades.n