XA acusa al PP local de rechazar los parques para perros en la villa

Tras las últimas declaraciones hechas por el nuevo regidor de Xinzo, Manuel Cabas, y por el edil de Urbanismo, Ricardo Sieiro, en las que ponían de manifiesto su intención de cambiar las señales de "prohibido cans" de los parques de la villa por otras en las que sí se permita la entrada de canes atados, el edil de Xinzo Adiante, Xosé Miguel Barrios, acusó al gobierno local de cinismo. "En todas as comisións informativas de Policía Local dixémoslle a Teresa Puga que os donos dalgúns cans permiten que éstes fagan as súas necesidades nos areais onde xogan nenos pequenos sen que ninguén faga nada", dijo el edil. "Levamos unha proposta, xa na época de Antonio Pérez, para que se construise un parque para cans en Xinzo onde eles poideran xogar. Non nos deixaron levala a pleno. Tumbáronnos a iniciativa", añadió.

Desde la formación local aseguraron "ser conscientes" de que los animales tienen derecho a tener un lugar en el que campar a sus anchas. "Calculamos e fixemos o presuposto do que nos costaría un areeiro. É un investimento pequeno, duns poucos miles de euros", explicó el edil limiano, quien añadió que el Concello no realiza ningún tipo de control y ni campaña de concienciación para que los dueños recojan los excrementos de sus mascotas.