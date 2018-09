XA acusa al PP de maltrato a la asociación A Pantalla

La formación local Xinzo Adiante censuró en rueda de prensa la gestión hecha por parte del Concello de Xinzo del Museo Galego do Entroido. "Aínda que está pechada a cal e canto, se entramos en internet, vemos que a mostra está aberta de martes a domingo. Tampouco figura en nigunha páxina oficial de museos. Parécenos unha deixadez total do grupo de goberno", criticó el portavoz del grupo, Manuel Pérez Campos. "O Concello leva gastados preto de 50.000 euros para lograr que o Entroido sexa declarado de Interese Turístico Internacional e a xoia da coroa sigue pechada. É contradictorio", añade.

La Deputación de Ourense aprobará en una semana hacerse cargo del espacio. "Cederán a xestión a unha empresa privada. Nós preguntámonos se iso non se puido facer xa dende o goberno local. Houbo asociacións que xa no seu momento se interesaron por facerse cargo da mostra e pasouse delas", dijo Campos. "A Asociación A Pantalla síntese maltratada. Non lle queren seguir deixando o museo para reunirse cando outras asociacións si empregan espazos municipais", añadió.