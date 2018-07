Xinzo Adiante di que as festas patronais “foron as peores que se recordan"

A formación municipal Xinzo Adiante -XA- sumouse ás críticas emitidas por outros grupos da oposición ás festas patronais de Santa Mariña. Din que foron "as peores que se recordan" e que o traballo da comisión neste senso foi moi escaso.

Nun escrito, o portavoz de XA, Manuel Pérez Campos, criticou que os membros da organización -dos que dixo "non representan a pluralidade social de Xinzo, xa que nela tan só figuraban persoas afíns ao Partido Popular e mesmo dirixentes da formación"- soamente deixaron os carteis "nuns poucos locais. A maior parte dos establecementos e negocios non se visitaron, polo que tampouco se pediu colaboración para os festexos".

Pérez Campos acusou a Carlos Gómez de "presumir do que non é" e censurou que moitas das actuacións dos días festivos xa viñeron dadas por outras administracións. Ademais criticou, por outra banda, a suspensión do torneo de tenis e o feito de que se anunciase una verbena o domingo que rematou ás 00,00 horas.