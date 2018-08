Xinzo Adiante reafirma la unión de sus ediles en la corporación

A falta de menos de un año para que se celebren las elecciones municipales, los rumores de crisis y fracturas internas parecen no dejar títere, o formación limiana, con cabeza. Los últimos en ser víctimas de estos pareceres son los integrantes de Xinzo Adiante -XA-, en el seno del cual podrían producirse cambios de cara al próximo curso político. No obstante, Xosé Miguel Barrios, niega la mayor y dice que estos rumores son generados el propio grupo de gobierno "para desviar la atención sobre sus discrepancias".

"Nós non temos ningún problema. Temos un cabeza de lista, e non houbo ningún movemento para facer outra. Tampouco hai malos rollos. Os edís do grupo con representación na Corporación temos contacto prácticamente todas as semanas", dice el concejal.

Barrios asegura que su formación aún no ha abordado la composición de la candidatura con la que concurrirá a los próximos comicios, en los que podría mejorar, según un sondeo realizado por Infortécnica para La Región, sus resultados. Dende XA critican que la villa limiana "non mellorou nada" en estos últimos años: "Subiron os impostos, hai unha loita interna no PP local polo poder e o señor que goberna na sombra debería pedir perdón aos veciños", dicen en un escrito remitido a los medios esta semana.