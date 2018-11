Xinzo cede a la Diputación la gestión del Museo do Entroido

Ya no hay marcha atrás. El Museo Galego do Entroido será gestionado por la Diputación provincial ante la imposibilidad esgrimida por el concello para contratar personal. El visto bueno se dio este lunes en una sesión plenaria en la que el grupo de gobierno no se libró de las críticas "a su falta y fracaso de gestión" por parte de los tres grupos de la oposición: PSOE, Xinzo Adiante y BNG. No obstante, los socialistas respaldaron finalmente la cesión, priorizando la reapertura de la muestra -cerrada desde hace un año y abierta a demanda-.

"Novamente asistimos a un exemplo máis de fracaso da súa xestión. Acoden á Deputación para que lle quiten as castañas do lume", achacó al grupo de gobierno, en un primer turno de palabra, el nacionalista Ramiro Rodríguez. "Non hai inconvinte para gastar 50.000 euros na procura de que o Entroido sexa declarado de Interese Internacional pero non se pode contratar a un par de persoas para que xestionen o museo", apuntó el portavoz de Xinzo Adiante, Manuel Pérez Campos, quien añadió, además, que el museo limiano no figura en la lista gallega de la Xunta y que se presenta como "abierto" en internet.

La socialista Elvira Lama criticó, del mismo modo que sus compañeros en la oposición, que no se hubiera contado con la asociación A Pantalla a la hora de elaborar el convenio para la cesión, siendo los socialistas quienes tuvieran que promover una enmienda a tal efecto.

El portavoz del grupo popular, Carlos Gómez, manifestó que el museo se puso en marcha "gracias al Partido Popular y, concretamente, a Antonio Pérez, Manuel Baltar, Xesús Vázquez y Alberto Núñez Feijóo", y que el gobierno bipartito "dedicó cero euros y cero minutos a promover la apertura de una muestra que este año lleva casi 5.000 visitas".

La oposición criticó la tasa del agua

En la sesión plenaria de este lunes se trataron otros aspectos como una transferencia de crédito para hacer frente al pago a proveedores, y que contó con la abstención de la oposición por lamentar el recorte en las inversiones para ese fin. También se aprobó, con el voto en contra de PSOE, XA y BNG, la actualización del IPC en el servicio de abastecimiento de aguas y tratamiento de depuración. Los grupos consideran abusivo el precio del agua en Xinzo y critican el estado de las distintas estaciones de aguas residuales. El PP votó en contra de la urgencia de la moción de Xinzo Adiante en la que solicitaba al Sergas garantía en los servicios sanitarios y el abastecimiento de las farmacias.