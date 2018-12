Xinzo contará con tres policías auxiliares desde el 2 de enero

El regidor de Xinzo, Manuel Cabas, anunció este viernes que la comisaría de la villa contará desde el 2 de enero y hasta el mes de junio de 2019, con tres nuevos policías auxiliares. En este sentido, avanzó, además, que se habilitará una plaza más para otro agente local cuyas bases serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia en las próximas semanas. Cabas negó rotundamente que existiesen problemas de seguridad en la capital limiana, así como que la vigilancia se viera mermada durante los días de Navidad, tal y como denunciaron los socialistas, ya que, según recordó el regidor, "existe un acuerdo con la Guardia Civil para evitar eso".

Manuel Cabas también habló de las negociaciones con la policía local que se llevaron a cabo en los últimos meses para que los agentes cumplieran con sus horarios sin la necesidad de que tuviesen que hacer horas extra. "Siempre he intentado consensuar un calendario que no fuese el que ellos tenían, pues éste se elaboraba cada dos o tres semanas de manera aleatoria, con lo cual, al cabo de seis meses no se sabía con exactitud a quien le tocaría trabajar o librar. Yo siempre les he pedido un cuadrante secuencial, de esta manera, todo el mundo sabría cuando le tocaría acudir a su puesto de trabajo o cual sería su periodo de vacaciones", explicó el alcalde. "Hasta en tres ocasiones el calendario estuvo incompleto. Finalmente comprendimos que harían falta tres auxiliares", añadió.

De esta manera, el plantel quedará configurado por 15 agentes, de los cuales, dos continúan de baja, uno se dedicará a tareas de oficina y otro trabajará de cara al público. Cabas aseguró que ya ha solicitado otros tres agentes "para evitar conflictos que puedan suceder en un futuro".