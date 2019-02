En Xinzo: derribando barreras 

Los funcionarios y trabajadores del Concello de Xinzo tienen desde hace dos semanas una nueva compañera muy especial. Laura Alonso, de 22 años, acude cada día a trabajar a los departamentos de Personal y Márketing ayudada por una máquina que le permite respirar y una silla de ruedas. Es, para todos, un ejemplo de constancia y de superación y el más claro ejemplo de que no existen más barreras de las que se pueda poner uno a sí mismo.

Esta limiana, también usuaria de una de las asociaciones de Diversidad Funcional más importantes de la provincia, Limisi, acaba de terminar el ciclo de Xestión Administrativa en Ourense y, durante los próximos meses, completará sus prácticas en las dependencias municipales limianas, a donde acude feliz cada día y dispuesta a aprender todo lo que pueda. "Aprobé todo, sólo me faltan las prácticas", dice orgullosa. Un gran esfuerzo que le llevó a realizar el trayecto de Xinzo a Ourense durante todo un año y empleando un taxi como medio de transporte.

"Nada es imposible y todo se puede hacer si hay fuerza y ganas de salir adelante", asegura Laura Alonso

"Hace 10 años me operaron por mi problema de escoliosis, pero al ponerme derecha y, debido a mi problema respiratorio, mi cuerpo perdió mucha fuerza y por ello tuve que recurrir a una silla de ruedas", recuerda Laura, a quien su diafragma le falló con apenas un año de edad.

Sin embargo, y lejos de dejar de luchar por sus sueños, esta administrativa decidió sacar fuerzas de flaqueza y hacer lo que le gustaba. "También me gustaba el mundo de la estética, pero no puedo mover bien los brazos", reconoce la joven, que empezó a trabajar en el departamento de Personal, para posteriomente, aprender más en el de Tesorería. "Antes hacía nóminas, y ahora estoy con todo el tema de tasas y así", explica. "Mi problema no me impide desarrollar mi trabajo con normalidad, es más, de momento me gusta mucho", añade de Laura, quien sería feliz de conseguir un trabajo fijo en el Concello. "Me encantaría, si hubiese esa posibilidad. Me gustaría quedarme en cualquiera de los dos departamentos", añade.

Tanto los compañeros de Laura, como el propio alcalde, Manuel Cabas, reconocen estar "encantados" con ella. "Hace su trabajo a la perfección, y se lleva muy bien con todo el mundo", dice el regidor limiano. "Estamos encantados", añade.

"Lo que más me gusta de venir a trabajar al Concello de Xinzo es el ambiente que hay y la gente, que me tratan todos muy bien y me ayudan", explica Laura, quien reconoce llevar una vida muy tranquila. "Yo me levanto cada día, vengo a trabajar y, al salir, me voy a casa. Me gusta leer, ver la tele y andar un poco en el ordenador", añade.

Cuando a Laura le preguntan qué mensaje le gustaría dar a las personas que hayan pasado o estén pasando por una circunstancia similar a la suya, lo tiene claro: "Nada es imposible, y todo se puede hacer si hay fuerza y ganas de salir adelante".