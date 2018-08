Xinzo espera por la ejecución de una decena de proyectos

El grupo de gobierno limiano se ha llevado "asignaturas" pendientes a septiembre, concretamente, una decena de proyectos anunciados en los últimos años y que no han tenido, todavía, la oportunidad de materializarse. El edil de Obras, Ricardo Sieiro, achaca estos retrasos en las actuaciones a varios motivos: trámites administrativos, falta de personal laboral en el Concello y administraciones a causa del periodo estival, y rechazo de algunas de las subvenciones solicitadas a diferentes organismos.

La oposición, por su parte, acusa al gobierno local de anunciar "a bombo y platillo" obras a modo de propaganda política con demasiada premura y sin contar con el presupuesto necesario para abordarlas a corto plazo. También censuran una "falta de interés y de trabajo" por parte de los ediles que componen el grupo de gobierno. "No se puede anunciar una obra en la avenida de Ourense de 800.000 euros si no se tiene confirmada la subvención", apunta Elvira Lama, portavoz socialista. "A pesar de que hemos solicitado información sobre el estado de algunas reformas como la de la avenida de Celanova o la de la Escuela de Gaitas, no hemos obtenido respuesta", añade.

Por su parte, Manuel Pérez Campos de Xinzo Adiante recuerda que una de las primeras promesas electorales del PP fue la nueva circunvalación de Xinzo de la que todavía "no se ha hecho nada" al respecto. "Non cremos que os cambios de alcalde afectaran, si a falla de xestión dos que nos gobernan. Na avenida de Celanova xa se sabía que ía ser necesario facer unha serie de trámites que finalmente non se levaron a cabo", manifesta el concejal.

Por su parte, el responsable de Infraestructuras de Xinzo, Ricardo Sieiro, afirmó este jueves que el grupo de gobierno se pondrá las pilas de cara al mes de septiembre y acometerá tres obras de manera urgente: un parking disuasorio en el cruce de Rosalía de Castro con la carretera de Baltar, la reforma de las aceras del tramo comprendido entre la estación de autobuses y el parque de O Pombal -con una inversión de 10.000 euros-, y la rúa do Peto. En cuanto a ésta última, Sieiro aseguró que está en fase de licitación."Julio y agosto no eran meses para tener una calle cortada. Esperamos empezar el próximo mes", dice el edil, que repasó el estado del resto de proyectos.

Actuaciones pendientes

Sobre el proyecto de la avenida de Celanova en el que la Xunta de Galicia invertirá casi dos millones de euros, Sieiro explicó que "se tuvo que redactar un nuevo proyecto contando con el terreno público que existía para la propia avenida, y las pistas Cepetal y Sitibal -la futura circunvalación- . Ahí se contempla un vial de 12 metros pero el plan de Urbanismo considera uno de 16. Quedarían dos metros de cada lado que cada propietario tendría que ceder en el caso de que se urbanizara el terreno. Queremos que la Xunta urbanice todo, por lo que hay que redactar un proyecto nuevo contando con esas cesiones de los propietarios. Por esto se ha paralizado, hay que hablar con ellos".

En cuanto a la avenida de Ourense, que pertenece a Fomento, el edil espera que la financiación -unos 400.000 euros- "entre en los presupuestos de la Deputación de 2019". A pesar de que Casas anunció esta reforma para finales de este ejercicio económico, Sieiro explicó que "hemos presentado la solicitud y es algo que se habló como proyecto de futuro".

Con respecto a la futura residencia geriátrica, el edil aseguró que "se iniciaron los contactos" pero está "en pañales". Tampoco verá la luz en un breve plazo de tiempo la remodelación de las aceras de la avenida de Madrid , pues el ente local se quedó sin opción -por el momento- a una subvención de la Xunta para ello.

Campaña de concienciación

Del grupo de San Sebastián se reformarán las aceras y se instalará un parque infantil y también se realizará la campaña “A túa mascota di moito de ti" para concienciar sobre la limpieza y la recogida de excrementos de perros, así como del cuidado de los animales. Valoran, en corto espacio de tiempo, construir un parque canino.