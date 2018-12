Xinzo estudia una decena de expedientes de honor

El Concello de Xinzo tiene sobre la mesa la tramitación de una decena de expedientes de honor para personajes ilustres de la localidad, algunos solicitados "vox populi" y otros vía registro. Este último caso es el de la matrona Genoveva Vázquez, para la que piden una calle en el municipio, y el del promotor Modesto Montero Colmenero, para el que seis escritos reclaman su bautizo como hijo adoptivo de Xinzo y un vial a su nombre.

El historiador local Edelmiro Martínez Cerredelo asegura que la villa limiana "ten unha débeda histórica con Montero Colmenero" ya que "urbanizou e aperturou pola súa conta máis rúas entre os anos 60 e 90 en Xinzo que en toda a historia da nosa vila".

Martínez Cerredelo explica que el constructor abrió en la avenida de Madrid la calle Vicente Risco y, posteriormente, las de Celso Emilio Ferreiro y Álvaro Cunqueiro -ambas con salida a la calle San Sebastián-. Por otro lado, abrió, urbanizó y construyó edificios en las calles Otero Pedrayo, y en la plaza Da Torre, cediendo terreno para la avenida de Madrid. Montero Colmenero también compró y urbanizó el Polígono 1 y 2 de Xinzo, entre otras calles.

No son los únicos expedientes pendientes de examen pero sí los que, a corto plazo, tienen más posibilidades de aprobarse. El Concello también estudia el del médico y presidente del Antela, Ramón de La Fuente; el escritor Manuel Mandianes; el del ex alcalde Isaac Vila; el practicante José Gil o el de Julio Villarino, quien contribuyó a recuperar el traje de la Pantalla. "Todos estos personajes son merecedores de un reconocimiento y todos se valorarán", dice el concejal de Cultura, Carlos Gómez. "Los expedientes de honor son cuestiones muy serias que deben ser estudiadas y valoradas para no agraviar a nadie", añade el edil, quien matizó que también existe en Xinzo una importante lista de deportistas destacados a los que reconocer.