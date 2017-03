Xinzo influye en la moda

Las redes sociales forman parte de nuestro día a día y hay quien, además, encuentra en ellas la vía perfecta para expresar su gusto a la hora de vestir. Es el caso de los "influencers" de moda que, tímidamente, se están haciendo un hueco en la red desde Xinzo. Y es que cada vez es más habitual presenciar sesiones fotográficas de blogueros e instagrammers en el parque del Toural, en las areneras o en el Monasterio de Trandeiras.

Isabel Novoa, del pueblo de Morgade, es la autora del blog sweetandsaltly.blogspot.com y cuenta en su perfil de Instagram con casi 3.000 seguidores. "Empecé mi aventura blogger hace dos años", explica Isabel. "Muestro mis estilismos a través de fotografías que me hago yo misma, aunque a veces me ayudan mis amigas o mi chico". Esta bloguera ganó recientemente el concurso "Merca en Xinzo" organizado por la asociación de comerciantes de la villa y que buscaba fomentar las compras en las tiendas locales. En este sentido Isabel ha realizado ya varias colaboraciones. "Algunas tiendas se han puesto en contacto conmigo para que saque su ropa en mi blog", señala.

Algo en lo que coinciden los "influencers" de la zona es que "están surgiendo nuevas tiendas que ofertan más variedad en cuanto a tendencias". Raquel Pérez del blog Siempre unos Zapatos Negros, explica que este hecho está repercutiendo en un "cambio" a la hora de vestir. "Hace unos años, en las calles de Xinzo, solamente se observaba el estilo que venía impuesto por las grandes firmas", cuenta esta bloguera de A Saínza. "Esto está cambiando aunque quizás de forma más lenta que en otras ciudades más grandes". Xurxo Durán, un Instagrammer de Xinzo (@xurxo87) que acumula en su perfil más de 1000 seguidores, asegura que todavía "hay mucho camino por recorrer" en este sentido. "En Xinzo la gente es muy tradicional en cuanto a moda se refiere", señala este apasionado por la moda alternativa. En este sentido la autora de Sweet and Salty coincide con él. "Es cierto que si vas un poco diferente, por ejemplo, con un sombrero de tendencia, se giran para verte". Raquel Pérez señala que la red social Instagram "está ayudando mucho" en este sentido por que "hace que saltes a muchos perfiles en los que ves estilos distintos y aprendes a aceptar que cada uno tiene el suyo propio".

Para Xurxo, la moda es "una representación" de su propia personalidad y asegura que le encantaría dedicarse a la moda "de manera profesional". Algo parecido le ocurre a Berta Colmenero, una limiana que ha visto como su perfil de instagram (@bertuxy) en el que muestra sus estilismos, ha llegado en los últimos meses a los 5.000 seguidores."Nunca me he planteado dedicarme solo a la moda, pero si sigo creciendo no me importaría compaginarlo con mi trabajo como profesora". n