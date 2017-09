Xinzo investiga a más de 300 residentes sin censar

La Corporación municipal limiana celebró ayer una sesión plenaria de carácter ordinario en la que tres puntos destacaron sobre el resto del orden del día. Uno de ellos fue el correspondiente a la deuda, que ya ha llegado a los juzgados, que el Concello de Xinzo de Limia mantiene con su actual proveedor eléctrico, Gas Natural, por importe de poco más de un millón de euros. Sin embargo, una de las revelaciones más destacadas de toda la sesión la formuló el primer edil, Antonio Pérez, en el debate de una de las mociones presentadas por el grupo municipal socialista en la que se solicitaba medidas específicas para mejorar los datos del censo. El primer edil manifestó, en su alocución, que "nós xa vimos traballando nesto dende hai dous anos, non é nada novo. De feito, Policía Local e técnicos de Concello investigaron a 343 persoas das que sabemos que traballan, comen e dormen en Xinzo e, por contra, están censados noutros concellos. É máis, moitos foron dados de alta de oficio e pouco despois apareceron de novo de baixa e censados en municipios limítrofes", explicó el mandatario limiano. Se refirió el regidor, y en el pleno, a "un barrio que todos coñecemos -el del Polígono-, no que una grande parte da poboación, que incluso ten negocio alí, aparece inscrita noutros Concellos". El objetivo es no bajar de los 10.000 habitantes, lo que provoca una importante reducción en los ingresos.

DEUDA CON UNA ELÉCTRICA

Otro de los puntos del orden del día fue el correspondiente a la deuda, que ya ha llegado a los juzgados, que el Concello mantiene con su actual proveedor eléctrico, Gas Natural, por importe de poco más de un millón de euros. El plenario acordó solicitar un segundo informe jurídico externo que corrobore o no el ya existente, en el que no se recomienda acudir a un pleito por la reclamación de cantidad planteada por Gas Natural.

Según explicó el regidor, el Concello dejó de abonar esas cantidades porque entendía que el consumo facturado no se correspondía con el real, como así lo constata también un estudio de ingeniería externo. Sin embargo, pese a todos los intentos de entablar una negociación, la compañía hizo caso omiso y acabó planteando una reclamación económica por todas las facturas. Entiende Antonio Pérez que "precisamos saber si ese posible pleito tería visos de prosperar, porque as costas poden chegar aos 80.000 euros. Ese estudo económico cifra en 550.000 a cantidade facturada demais por Gas Natural, que foi o que se lle prantexou, que practicasen eses axustes e nós pagar a diferencia de inmediato", explicó el primer edil.