Xinzo investirá 21.000 euros en parques e ximnasios ao aire libre

A Concellería de Medio Ambiente, encabezada polo edil Manuel Cabas, instalará entre o presente mes de xullo e o vindeiro agosto, un total de 17 novas atraccións para os máis pequenos en distintos parques e espazos de ocio da vila limiá. O Consistorio investirá, en total, preto de 21.000 euros para mellorar estes entornos.

O responsable de Medio Ambiente de Xinzo xa anunciara no pleno no que se estreou como portavoz a súa intención de mellorar todos os parques infantís e substituír aqueles aparellos, que xa estiveran "moi utilizados", por outros novos para aumentar a calidade destas zonas.

Neste senso, o parque de O Toural conta dende esta semana cunha tirolina, á que se sumarán dous balancíns no Pombal, outros na Devesa e un tobogán no parque de Galicia.

Outra das novidades será a instalación na alameda de O Toural dun parque para adultos que estará composto dun set de calistenia, unha zona para facer flexións, unha barra triple francesa, un banco de abdominais e outro de lumbares. O Concello investirá na deportiva para maiores-que nun principio ía estar ubicada no entorno da carretera de Portugal- preto de 8.200 euros, e estará lista unha vez que rematen as festas de Santa Mariña.

O edil de Medio Ambiente, que tamén anunciou baldeos diarios para esta semana de festas, apelou á concienciación cidadá para o coidado dos novos parques.n