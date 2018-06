Xinzo pedirá que se estude a termalidade da auga na Lagoa

Manuel López Casas adiantou que o grupo de goberno apoiará a moción rexistrada pola formación Xinzo Adiante (XA) para realizar un estudo da posible existencia de auga termal na comarca da Limia, así como do seu aproveitamento e características. A proposta será debatida no pleno ordinario que terá lugar mañá venres, ás 11,00 horas, aínda que o rexedor local xa anunciou o seu voto a favor. "Claro que vemos ben, como non podía ser doutro xeito, que se fagan prospeccións das augas que hai no subsolo da Lagoa para analizar o seu aproveitamento", dixo o alcalde limiao. "Hai un estudo ao respecto que data do ano 78 e cando se abordaron os sondeos de lignito apareceran augas a temperaturas moi altas. Non hai que esquecer que estamos nunha provincia termal. Sería un ben de gran interés para a comarca", engadiu.

Neste senso, a Corporación municipal instará a Consellería de Industria a que faga os estudos pertinentes e analíticas para ver as posibilidades e aproveitamento destas augas.

Indicios dos anos 78 e 79

Na súa moción, o grupo Xinzo Adiante, que encabeza Manuel Pérez Campos, recorda que no ano 2009 a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas encargou unha investigación ao xeólogo José Ramón Seara Varela que veu a demostrar a existencia de auga termal na subcunca da Lagoa de Antela. Nos anos 1978 e 1979 atopáronse, insisten, antecedentes de estudos sobre o lignito que avaliarían a existencia desta auga na comarca limiá.

O grupo da oposición subliñou que, segundo o estudo de Seara Varela, "estaríamos falando dun acuífero situado na Depresión de Antela, cunha extensión de 121 quilómetros cadrados e ubicado na súa maioría nos concellos de Xinzo de Limia, Sandiás e Sarreaus, formando rochas metamórficas e sedimentos". Explican que se realizaron varias prospeccións na denominada "Ponte do Y" do Concello de Sandiás, e atopouse auga que emerxe dun caudal de entre dous e tres litros por segundo a unha temperatura de 25,1 graos na superficie e 45,1 graos no fondo.

Impulso económico para a comarca limiá

Na súa moción, Xinzo Adiante explica que a lexislación española a este respecto indica que se pode considerar a existencia de auga termal cando a súa temperatura é catro graos superior á climática media do lugar onde brota. Neste senso, e considerando que a temperatura media da estación meteorolóxica de Xinzo de Limia é de 10,6 graos, existen, segundo din, "indicios máis que suficientes para poder confirmar a termalidade da auga". XA manifestou, ademais, que cando o Partido Popular accedeu ao goberno da Xunta no pasado ano 2009 non se continuaron as prospeccións e o estudo quedou "inconcluso". Por este motivo queren solicitar á Consellería de Industria "que o continúe" para poder validar a termalidade da auga e o seu posible aproveitamento. Dende Xinzo Adiante matizan que, de confirmarse estes indicios, a existencia deste ben natural "podería supoñer un importante impulso económico para a nosa comarca e municipio, ademais da creación de postos de traballo asociados ao turismo e ao termalismo". O rexedor de Xinzo explicou a importancia de manter contactos cos outros concellos afectados -Sarreaus, Sandiás e incluso Vilar de Barrio- posto que as prospeccións tamén se realizarían nos seus terrenos, "e eles tamén teñen que decidir o que queren facer", dixo o alcalde.