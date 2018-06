Xinzo pide mejoras en la guardería y centro de día

El regidor de Xinzo, Manuel López Casas, mantuvo una reunión de trabajo con representantes del Consorcio Galego de Benestar, con el objetivo de abordar mejoras y de estudiar la situación actual en los dos servicios que gestiona el departamento de ámbito autonómico en la capital de A Limia: la guardería infantil "A Galiña Azul" y el Centro de Día.

"Analizamos as relacións e as reponsabilidades compartidas en canto ao mantemento dos dous inmobles", matizó el alcalde de Xinzo. "A nivel da gardería infantil, os electrodomésticos precisan reparacións ou, incluso, reposicións, para dar un correcto servizo aos 51 cativos que están no centro", añadió.

Por otra parte y para mejorar el Centro de Día, el regidor explicó que "están pendentes de que a Consellería de Servizos Sociais acometa a mellora da cuberta, porque o teito non é o máis idóneo para a o tempo que temos aquí".

El regidor explicó que el Concello ya invirtió unos 11.000 euros en los equipos de climatización ubicados en la terraza.