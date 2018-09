Xinzo reforzará el cuerpo de la Policía Local con dos nuevos agentes auxiliares

El regidor de Xinzo, Manuel Cabas, anunció este jueves que, en un plazo de dos semanas y debido a la escasez en el servicio, se incorporarán dos nuevos auxiliares al cuerpo de la Policía Local. En este sentido y tras las quejas de los socialistas por el "grave problema de seguridade" existente en la villa del Entroido al haber, según manifestaron en un escrito, tan sólo siete agentes en activo de los 15 que componen el plantel, el alcalde limiano negó la mayor. "No hay ningún problema de seguridad. Estamos coordinándonos con la policía local para ajustar horarios, cubrir algunos huecos y tramitar la llegada de dos auxiliares", explicó el primer edil limiano. "Lo que los agentes no están haciendo son las noches de los fines de semana debido a estas carencias. Mañanas y tardes las han trabajado siempre. Esas noches y servicios puntuales fueron cubiertos por la Guardia Civil, al igual que ocurre habitualmente con las del resto de la semana desde que firmamos recientemente un convenio. Estamos trabajando para traer, en principio, dos agentes y los que hagan falta para cubrir completamente el servicio", añadió.

Actualmemente, los dos agentes que han superado las pruebas para ingresar en el cuerpo local, se encuentran a la espera de poder realizar un último curso que los acredite como policías titulados, algo "superior a nosotros y por lo que estamos a la espera", según explicó Cabas López. El servicio sigue siendo escaso debido a las bajas y vacaciones. "Me reuní con Luis Menor y vi que había la posibilidad de contratar esos auxiliares. Les he pedido a los agentes que me hagan un calendario en el cual pueda ver los huecos que haya que cubrir, además de bajas y periodos de descanso", añadió.

Sobre los atrasos en los pagos por las guardias realizadas por los agentes de seguridad locales, Cabas afirmó que ya están aprobados y que se ingresarán con la nómina de septiembre. "Llegamos a un acuerdo por el cual se les pagó una parte hace más de un mes, y en la próxima nómina recibirán lo que resta", matizó el regidor local.

Ayuda a la dependencia

Manuel Cabas también anunció este jueves la adjudicación del servicio de atención a personas dependientes a una empresa privada con el objetivo de eliminar la lista de espera existente, de 60 personas.