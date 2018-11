Xinzo reitera la petición para internacionalizar su Entroido

La Corporación municipal de Xinzo se reunió este viernes a las 17,00 horas en una sesión extraordinaria de trámite en la que se ratificó la aprobación de la solicitud para declarar el Entroido limiano de Interés Turístico Internacional emitida, por primera vez, en 2013. "Es una actualización para validar el documento de hace cinco años. No faltaría ningún papel ahora mismo", esgrimió el edil de Cultura y portavoz del grupo de gobierno, Carlos Gómez. Por aquel entonces, el expediente fue devuelto por la Xunta de Galicia al considerarlo incompleto. No contaba con el requisito indispensable de las inserciones publicitarias en medios de comunicación internacionales, paso que se solventó a lo largo de este verano y previa inversión de más de 20.000 euros. "Tenemos la valoración de técnicos cualificados de la administración, que nos dicen que está todo correcto. Este trámite no sería imprescindible pero es importante hacerlo para que no se nos ponga ninguna objeción", añadió Gómez.

Una vez que la documentación esté completa, desde la Xunta viajará al Gobierno Central con el objetivo de conseguir la declaración definitiva, algo que desde el gobierno del PP esperan que se consiga en las fechas de la celebración del Entroido de 2019. Sin embargo, y a pesar de votar a favor, desde la oposición, la socialista Elvira Lama tachó al edil de Cultura de "vago" y le acusó de hacer "mal las cosas. Vamos con cinco años de retraso porque en un primer momento envió un informe raquítico e incompleto", criticó la portavoz del PSOE. "Sería deseable lograr esta internacionalización pero tienen que cuidar otras cosas. El Entroido es uno de los motores económicos pero no vivimos de ello todo el año", añadió.

El portavoz de Xinzo Adiante, Manuel Pérez Campos, manifestó su apoyo a la propuesta pero hizo hincapié en la necesidad de recuperar "a normalidade" dentro de la fiesta. "Hai que evitar os botellóns e recuperar a esencia do Entroido", dijo el portavoz de XA, quien se quejó, además, de que el grupo de gobierno convocase un pleno extraordinario tan sólo 26 días después de haber tenido lugar el ordinario, sesión en la que se hubiese podido incluír el punto.

En la misma línea, Ramiro Rodríguez pidió a los populares que trabajen por evitar el declive de la parte más tradicional del Entroido. "Que non pase o que está a pasar nos últimos anos, nin que esto se convirta nun macrobotellón", solicitó el nacionalista. "Tamén que colaboren coa asociación A Pantalla. Está ben que se declare a festa como de Interese Internacional, pero penso que xa ten bastante proxección", añadió. En la sesión también se aprobó una transferencia de crédito por valor de 85.000 euros para inversiones.