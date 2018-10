Aceptar las dos caras de la tortura

Un monólogo que invita a reflexionar sobre la tortura y la condición humana es la nueva apuesta del Festival Internacional de Teatro de Ourense, que se representa mañana en el Auditorio de Ourense.

"José K, torturado" sitúa al espectador en un lugar extremo para cuestionar el uso de la tortura como medio para evitar una masacre. "Es una obra que te hace pensar y que te remueve la conciencia. Públicamente la sociedad reniega de la violencia contra un igual, pero si sabemos que se realiza, ¿no nos convierte en cómplices?", plantea el actor Iván Hermes.

Con este ejercicio teatral, el director Carles Alfaro da voz a un terrorista que está a punto de acabar con la vida de miles de personas. "La idea no es defender la postura del criminal, sino escuchamos su versión, conocer de primera mano que lleva a una persona a cometer actos tan atroces". Así lo explica el actor, quien reconoce la dureza que supone interpretar un papel de tales dimensiones. "Es un personaje muy cruel, mata, es consciente de ello y no se arrepiente. Ha sido muy duro acercarme a esa realidad, al igual que imaginar cómo me torturaban fue una pesadilla".

La compañía valenciana estrenó este espectáculo en el año 2012, protagonizada entonces por Pedro Casablanc. Después de varios años de parón, el pasado 2017 se retomó su vuelta a los escenarios.

Una historia alabada por el premio Nobel José Saramago que no deja indiferente al espectador. "Es una historia difícil, que lleva al espectador a una situación compleja al plantearle una serie de interrogantes. ¿El monstruo genera la violencia? ¿O es la propia sociedad la que crea al criminal?", se pregunta Hermes.

"José K, torturado" es un espectáculo que impresiona, tanto por la potencia visual de su escenografía, que lo hace hermoso de ver, como por la temática elegida.

"Nosotros solo presentamos los hechos pero el público es quien decide", avisa el intérprete.