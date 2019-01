Aprender a hacer deporte

En una nueva cita de la Academia Médico-Quirúrgica, el Colegio Oficial de Médicos acoge hoy a las 20,00 horas la conferencia que lleva por título "Medicina del deporte: medicina de familia del deportista". Un tema que abordará la doctora y especialista en medicina deportiva Silvia Treviño. La especialista es la médico encargada de la selección absoluta de atletismo adaptado, donde adquiere un papel fundamental la prevención de las lesiones, la readaptación después de sufrir algún perjuicio biomecánico o muscular y la importancia de educación en sanidad deportiva.

"Es una especialidad que está obsoleta porque el Ministerio de Sanidad y Edudación no convoca plazas para más profesores porque no es un servicio que se integre en la gestión sanitaria pública. Este año será la última graduación de médicos especializados en deporte", introduce Treviño. Y añade: "Trataré de explicar la importancia de la medicina deportiva, no solo en deportistas de alto rendimiento, si no también entre las personas que practican deporte de forma más amateur. Es importante saber las instrucciones del cuerpo antes de hacer deporte. La prescripción de la actividad deportiva, la fisiología del cuepo y otros factores biomecánicos son clave".

Treviño fue jugadora de baloncesto y conoce a la perfección la materia. Confiesa que "quiero que la gente entienda que cómo hacer deporte, con qué herramientas y cuántas veces es importante para prevenir lesiones y readaptaciones".

Lugar: Colegio de Médicos

Hora: a las 20,00 horas