Artista, no estás solo

"Ponemos en común nuestros proyectos e inquietudes, puede surgir la oportunidad de trabajar juntos o simplemente compartir nuestros problemas. A veces pensamos que hay frustraciones que solo tenemos nosotros, pero no estás solo", explica Lucía Blanco. Ella es la encargada de organizar estos encuentros entre artistas en el local cocreativo que lidera en O Couto, Lever du Soleil.

"Esta es la décima reunión que celebramos y a la que hoy vendrá Marta Dorribo como invitada, a las 20,00 horas. Fuimos compañeras de promoción, y al final lo importante es crear alianzas, poner en común los proyectos que hacemos, porque no somos competidoras", explica Blanco.

Marta Dorribo se encarga de otro espacio creativo en la ciudad. Se trata de O cabalo fosforito, en la avenida de Marín, donde ofrecen tres ramas de actividades. "Por una parte, hay cursos relacionados con la creatividad, como fotografía, pintura o serigrafía. Pero no son clases al uso, a mi me interesa que los asistentes descubran por ellos mismos, que sean más creativos. A veces los niños me preguntan '¿lo hago bien?', pero en arte no hay ni malo ni bueno", explica la artista.

Las actividades para los más pequeños son importantes para Dorribo:"Cada vez hay menos formación reglada de arte y esto es como un apoyo al colegio".Además, el local también esta habilitado como taller para artistas.

"Pueden venir a usarlo por horas o días, utilizar los materiales de grabado o el espacio de fotografía analógica. En general, son cosas que a lo mejor no puedes permitirte tener en casa".

O cabalo fosforito también acoge exposiciones, especialmente de artistas que están empezando, "a los que en otros espacios les piden dinero. Aquí tienen la oportunidad de enseñar sus trabajos y darse a conocer", algo que Dorribo hace de forma totalmente altruista. En los últimos tres años, el local también acogió exposiciones de obras de, precisamente, el Outono Fotográfico, un festival que baja la persiana tras 35 años ejerciendo de catalizador de la creatividad.