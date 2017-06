La batalla de flores “invade” la ciudad

El último fin de semana de la Fiestas de Ourense oferta una programación para todos los gustos. La jornada comenzará con la batukada de los Trópico de Grelos a las 12,30 horas. Media hora después, abrirá el Ourense Street Foud en los jardines de Bispo Cesáreo. Sergio Pazos y Tonino Guitián repiten actuación con su espectáculo de microteatro en la Sala Valente (de 20,00 a 21,15 horas). En el Auditorio Municipal, el Aula de teatro universitario de Ourene presenta "Cornixa" a las 22,00 horas. La parte musical, completando la vespertina, la completa De Vacas (en la praza de San Martiño a las 20,00 horas); The Wallas (21,00 horas, praza do Ferro); el "Enofestival", con las actuaciones de M. Carballo banda, The Limboos y Arizona Baby, que se celebra en el Bulevar Termal a partir de las 20,00 horas; John Axiom band y Carlos Jean (Praza Maior a las 22,30 horas), la XIX edición del Ourense Dance (jardín del Posío a las 23,00 horas) y la actuación de la orquesta Olympus en la calle del Progreso a las 01,00 horas. La tradicional batalla de flores saldrá de la Alameda a las 20,00 horas, mientras que el espectáculo pirotécnico tendrá lugar a orillas del río Miño a las 00,30 horas.