A Bola exporta "electrónica rural"

"Cheguei por un proxecto de recuperación da aldea de Saumede (A Bola, Celanova), arranxamos as casas e agora mesmo facemos un pequeno festival". Así foi como se estableceu a francesa Camille Hedouin en Galicia, onde compaxina a vida no rural - "estaba desbrozando, cando me chamaches"- coa súa carreira artística baixo o alter ego Mounqup, o xeito no que sona MoonCup, o nome dunha copa menstrual, que "simboliza tamén o ecofeminismo. Comezar a usar a MoonCup era un paso importante porque todo o que empregamos na nosa hixiene é perxudicial para o medio ambiente e, a longo prazo, tamén para as mulleres", explica a artista.

O seu estilo non entende de clasificación, pois conta con temas de jazz, cancións de autor e, sobre todo, moita electrónica. De feito, ela defíne o seu repertorio como "unha mestura de moitas cousas, a min gústame chamarlle electrónica rural".

"A situación ecolóxica é unha merda"

Mounqup estará mañá ás 20,00 horas na praza de San Martiño, con motivo das Festas de Ourense, un concerto do que "teño moitas ganas. A xente dime que son todo enerxía e sempre vou a tope, intento transmitir alegría, aínda que algunha das miñas cancións traten temas indignantes". Porque a Mounqup gústalle falar das inxustizas que acontecen na sociedade, desde o plano sociopolítico ao ecolóxico, "que agora mesmo vive unha situación de merda".

Hedouin escribe sobre o que "me indigna, non son ningunha profeta política". As súas cancións falan da necesidade de cambiar o estilo de vida ao que estamos acostumados e saír das comodidades que nos ofrece a cidade. Tamén hai referencias a Galicia, "pero non falo de pulpo ou gaitas, si de fortaleza, de estar nun lugar confortable".

Estas foron as razóns polas que decidiu quedar a vivir en Ourense, porque di que "Galicia é bonita, olvidada de todo, e hai licor café!". Despois de grabar dous discos ("Proba de Son" e "Castro Verdi") con apenas un ano de diferencia e gañar o Martin Códax, prefire tomarse un tempo e "facer algo máis complexo".