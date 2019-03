“Cachuchada" en Allariz

Que o Entroido desgasta o corpo só o saben os que o viven con intensidade. Por iso, para coller forzas de cara os últimos dous días de intensa actividade na provincia de Ourense, a Asociación Cultural Xan de Arzúa de Allariz organiza a tradicional "cachuchada".

A vila alaricana ten marcada a data no seu programa do Entroido este luns pola noite. Porque despois dun fin de semana de desfiles, festa e traballo organizativo, a cita gastronómica supón un dos puntos fortes de encontro para todos os que queiran disfrutar do producto galego por excelencia.

Lacón, grelos, chourizo, garbanzos, cachelos e algunha sorpresa máis será o menú que a asociación alaricana pon a disposición dos comensais.

Aínda que as previsións meteorolóxicas non pronostican choiva, a organización explica que disporá dunha carpa cuberta para a protección do convite no campo de A Barreira. A hora marcada pola organización son as 21,30 horas, cando se de o pistoletazo para coller forzas e sentarse a mesa. A Asociación Xan de Arzúa tamén marca como condición "que todo o mundo vaia disfrazado e sobre todo con ganas de pasalo ben. Eso é esencial". Porque non só haberá que saborear os productos galegos, se non que a festa estará amenizada pola Batucada Axóuxere. Cea, música e baile, un menú completo para un luns de Entroido en Allariz.

Lugar: Campo A Barreira, Allariz

Fecha y Hora: Este luns, a partir das 21,30 horas

Entrada: 10 euros para o público en xeral, os menores de 8 anos, gratis