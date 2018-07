Camiño da terceira vacina para Diego

A atrofia muscular espiñal está considerada a segunda causa de enfermidad neuromuscular, cunha incidencia de 4 afectados por cada 100.000 persoas. Diego Demanuel Rodríguez é un rapaz de once anos, natural de Bolo (Maside), que sofre cada día as consecuencias desta doenza. "El fala, escoita e razona, pero non pode moverse por si mesmo, e se non se lle pagan as sete vacinas que precisa para deter a atrofia, pode quedar cego e que os seus órganos deixen de funcionar", explica Modesto Rodríguez, veciño de Diego.

A este cativo descubríronlle a enfermidade "entre os 6 e os 8 meses, porque facía movementos raros", e desde entón, a atrofia muscular non para de evolucionar: "Pártesenos o corazón, necesita axuda". Rodríguez, a nai de Diego e moita máis xente encargáronse de organizar a Gala Benéfica pro Investigación de GaliciAME, a asociación formada por voluntario, afectados e familiares de persoas con atrofia muscular.

A cita é este domingo ás 20,00 horas no auditorio Manuel María de O Carballiño, cun prezo de entrada de 4 euros. Neste evento participarán Marcos Rodríguez Pantoja, "El niño lobo de Sierra Morena", e haberá tamén un espectáculo de maxia a cargo dos artistas Susana Guisasola e José Rivera.

"Agora estamos na etapa de recaudar fondos, vendendo rifas, e a cousa vai moi ben. Juan Valcárcel e Zeta Abelardo regaláronnos dous cadros para sortear, e estamos moi agradecidos", explica Rodríguez.

A piques de chegar a data sinalada, comeza a conta atrás para conseguir os fondos necesarios. "Cada vacina custa 18.000 euros, e a base de vender camisetas, de facer actos e galas, recaudamos o diñeiro para dúas vacinas", grazas en parte a GaliciAME, que "fai uns meses vén de organizar un evento en Cambados, que saiu moi ben". Este será o primeiro acto da asociación na provincia de Ourense para axudar a Diego, un dos seis nenos que actualmente reciben en España este tratamento grazas a asociación nacional contra a Atrofia Muscular Espiñal.